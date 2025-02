2025-02-05 00:30:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدىأعلنت حكومة اقليم كردستان، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية حوّلت أكثر من 950 مليار دينار إلى حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم لتمويل رواتب الشهر الماضي.وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني، في بيان، إن وزارة المالية الاتحادية أودعت مبلغا ماليا مقداره 958,012,332,759 دينارا في حساب وزارة المالية في حكومة الإقليم.وأكد هوراماني أن […]

The post حكومة الإقليم تتسلم قرابة تريليون دينار من بغداد رواتب الشهر الماضي appeared first on جريدة المدى.