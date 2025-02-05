بسبب احتجاجهم على قرار المحكمة الاتحادية.. نائب يطالب السوداني بإقالة 3 محافظين

2025-02-05 00:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ دعا النائب المستقل هادي السلامي، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراءمحمد شياع السوداني إلى إقالة محافظي نينوى والأنبار وصلاح الدين بسبب تعطيلهمالدوام في محافظاتهم احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية.

وقالالسلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "فاتحنا رئيس مجلس الوزراء بخصوص إقالةمحافظ نينوى، ومحافظ صلاح الدين، ومحافظ الانبار من مناصبهم وذلك بسبب إصدارهمقرار تعطيل الدوام الرسمي في المحافظات احتجاجاً على الأمر الولائي الصادر عنالمحكمة الاتحادية العليا".

واعتبرأن تعطيل الدوام "يخالف أحكام المادة 94 من الدستور ويشكل خروجاً على واجباتومهام وظائفهم وخرقاً لمبدأ استمرارية المرفق العام بدوام وانتظام وتأليب الرأيالعام ضد المحكمة".

وأضاف"فضلاً عن أن قانون العطلات الرسمية رقم 12 لسنة 2024 لم يعطي صلاحيةللمحافظين بتعطيل الدوام".

وكانمحافظو نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، ورئيس مجلس محافظة كركوك، قد أعلنوا مساءاليوم عن تعطيل الدوام ليوم غد الأربعاء احتجاجاً على الأمر الولائي من المحكمةالاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام،العقارات.

ويأتيهذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا،بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كلقانون على حدة.