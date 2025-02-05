الإطار التنسيقي يعلن دعمه لقرار المحكمة الاتحادية بوقف تنفيذ القوانين "الجدلية"

2025-02-05 00:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، مساء اليوم الثلاثاء، دعمهللمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين "الجدلية" التي تمتمريرها في مجلس النواب الشهر الماضي.

يأتيذلك بعد رفض عدد من الكتل والزعامات السنية رفضها للأمر الولائي الذي أصدرتهالمحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين، فيما أعلنت محافظات نينوىوالأنبار وصلاح الدين تعطيل الدوام ليوم غد الأربعاء احتجاجاً على القرار.

وقالالإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه يدعم المحكمة في القرارات "التيمُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي،بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية،كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأيمسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها".

وأضاف"يستغرب الإطار التنسيقي الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل منسمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين".

وأكدالإطار "حق المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنهاغياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍخطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب".

وتابع"وإذ يجدد الإطار التنسيقي تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقةالاتفاق السياسي، فإنه يجدد الدعوة والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطاتواحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلفالأطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة".

وعقبصدور الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا، أصدر رئيس مجلس النواب السابقمحمد الحلبوسي، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، والأمين العام للمشروع الوطنيالعراقي جمال الضاري، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميمالجبوري، رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، هيبتالحلبوسي، بيانات استنكار لقرار المحكمة الاتحادية واتهموها بأنها"مسيسة".

كماأعلنت الحكومات المحلية في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، عن تعطيل الدوامالرسمي يوم غد الأربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية.