2025-02-05 00:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادمصدر في وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، بعدم صحة الأخبار المتداولة عن غلق ساحةالتحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مواقعالتواصل الاجتماعي، تداولت اخبارا عن غلق ساحة التحرير تحسبا من تظاهرات احتجاجاعلى إيقاف تنفيذ قانون العفو العام".

وأضاف أن "الخبر غير صحيح، وجميع الطرقالى الساحة سالكة، كما لم يتم غلقها".

وكانت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية فيالعراق) أصدرت اليوم، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوالالشخصية، العفو العام، العقارات.

وأثار القرارلغطا كبيرا لدى القوى السنية، التي تهجمت على المحكمة، فضلا عن دعوتها لتظاهراتحاشدة ضدها، فيما عطلت محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، الدوام الرسمي،احتجاجا على القرار.