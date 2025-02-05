2025-02-05 00:45:04 - المصدر: ايشان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لا بديل للفلسطينيين سوى مغادرة قطاع غزة، فيما أشار إلى أنه يريد أن يرى الأردن ومصر تستقبلانهم. وذكرت “رويترز”، أن “ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان والأونروا”، مضيفة أن “ترامب وقع مذكرة تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي”. وأشار ترامب، إلى […]

ظهرت المقالة ترامب يوقع أمراً يمنع إيران من امتلاك النووي ويجدد تمسكه بـ “تهجير” سكان غزة أولاً على ايشان.



