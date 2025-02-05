تربية كركوك: دوام رسمي في جميع المدارس ليوم الأربعاء

2025-02-05 01:30:01 - المصدر: واع

كركوك – واعأكدت مديرية تربية محافظة كركوك، أن اليوم الأربعاء دوام رسمي في جميع مدارس المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات المدير العام لتربية كركوك، ان اليوم الأربعاء دوام رسمي في جميع مدارس كركوك، وذلك لضمان انسيابية سير الامتحانات التمهيدية، كذلك كونه أول يوم دوام بعد انتهاء العطلة الربيعية في المدارس ".