بغداد/ تميم الحسن يستمر محمود المشهداني، رئيس البرلمان، في فرض صورة مختلفة عن "النمطية" التي كانت متوقعة حين اختير للمنصب قبل أكثر من 3 أشهر، وهو يحاول، على ما يبدو، سحب "فيتو إيران" ضد تطبيع العلاقات العراقية – السورية.ويخالف رئيس البرلمان، في زيارته الأخيرة إلى طهران، نهج الإطار التنسيقي الشيعي، الذي ما زال مترددًا في […]

