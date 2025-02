2025-02-05 01:50:06 - المصدر: جريدة المدى

ديالى/ محمود الجبوريبعد سبع سنوات من القطيعة، عاد مزارعون في أطراف ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى لإحياء آلاف الدونمات من البساتين التي دمرتها كمائن تنظيم داعش والعمليات العسكرية قبل سنوات عدة.حوض "الشيخ بابا"، الذي يضم عدة قرى زراعية وعشرات الآلاف من دونمات البساتين، كان معقلًا عصيًّا لتنظيم داعش ومسرحًا للكمائن والهجمات الإرهابية التي أوقعت المئات […]

