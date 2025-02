2025-02-05 01:50:06 - المصدر: جريدة المدى

ترجمة عدنان علييبدو ان من بين العواقب العديدة المترتبة على الود المتزايد بن بنغلاديش وباكستان ظهور جبهة موحدة من الجماعات المسلحة الروهينجا والتي قد يكون لها تأثير بعيد المدى على المنطقة بما في ذلك الهند. ففي 25 كانون الأول تقاسم ممثلون من اربع مجموعات وهي جيش انقاذ روهينجا ومنظمة التضامن مع الروهينجا وإسلامي ماهاز وقوة […]

The post باكستان ساعدت مجاميع الروهينجا المسلحة بتشكيل جبهة موحدة في بنغلاديش appeared first on جريدة المدى.