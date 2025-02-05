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8 غيابات تضرب قائمة ريال مدريد أمام ليجانيس

8 غيابات تضرب قائمة ريال مدريد أمام ليجانيس
8 غيابات تضرب قائمة ريال مدريد أمام ليجانيس
2025-02-05 02:25:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة ليجانيس المقرر لها، غدا الأربعاء، في الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.

ويغيب عن القائمة: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، وديفيد ألابا، وأنطونيو روديجر، وإدواردو كامافينجا، وجود بيلينجهام، وكيليان مبابي للإصابة، وتيبو كورتوا للراحة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالآتي:

حراس المرمى: لونين، فران جونزاليس وسيرجيو ميستري.

المدافعون: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، ميندي، جاكوبو، أسينسيو، لورينزش و وماريو ريبا.

لاعبو الوسط: فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس وتشيما.

المهاجمون: فينيسيوس جونيور، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز وجونزالو.



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