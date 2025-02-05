8 غيابات تضرب قائمة ريال مدريد أمام ليجانيس
2025-02-05 02:25:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة ليجانيس المقرر لها، غدا الأربعاء، في الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.
ويغيب عن القائمة: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، وديفيد ألابا، وأنطونيو روديجر، وإدواردو كامافينجا، وجود بيلينجهام، وكيليان مبابي للإصابة، وتيبو كورتوا للراحة.
وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالآتي:
حراس المرمى: لونين، فران جونزاليس وسيرجيو ميستري.
المدافعون: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، ميندي، جاكوبو، أسينسيو، لورينزش و وماريو ريبا.
لاعبو الوسط: فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس وتشيما.
المهاجمون: فينيسيوس جونيور، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز وجونزالو.
أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة ليجانيس المقرر لها، غدا الأربعاء، في الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.
ويغيب عن القائمة: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، وديفيد ألابا، وأنطونيو روديجر، وإدواردو كامافينجا، وجود بيلينجهام، وكيليان مبابي للإصابة، وتيبو كورتوا للراحة.
وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالآتي:
حراس المرمى: لونين، فران جونزاليس وسيرجيو ميستري.
المدافعون: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، ميندي، جاكوبو، أسينسيو، لورينزش و وماريو ريبا.
لاعبو الوسط: فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس وتشيما.
المهاجمون: فينيسيوس جونيور، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز وجونزالو.