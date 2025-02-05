8 غيابات تضرب قائمة ريال مدريد أمام ليجانيس

2025-02-05 02:25:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة ليجانيس المقرر لها، غدا الأربعاء، في الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.ويغيب عن القائمة: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، وديفيد ألابا، وأنطونيو روديجر، وإدواردو كامافينجا، وجود بيلينجهام، وكيليان مبابي للإصابة، وتيبو كورتوا للراحة.وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالآتي:حراس المرمى: لونين، فران جونزاليس وسيرجيو ميستري.المدافعون: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، ميندي، جاكوبو، أسينسيو، لورينزش و وماريو ريبا.لاعبو الوسط: فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس وتشيما.المهاجمون: فينيسيوس جونيور، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز وجونزالو.