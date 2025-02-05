خلافات تتحول إلى رصاص ودم في بغداد

2025-02-05 02:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتعرض منزل شيخ عشيرة الرجيبات (الحريشين) في منطقة النهروان شرقي بغداد إلى إطلاق نار كثيف؛ وذلك على خلفية ما يُعرف محلياً بـ"الدكَة العشائرية" مع عشيرة بيت بخيت (بيت جرو)، وذلك بعد يوم واحد من استهداف منزل أحد وجهاء عشيرة البيات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إنّ "القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث فور وقوعه، وباشرت بإجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الهجوم والبحث عن المنفذين الذين لاذوا بالفرار"، مؤكداً أنّ "الحادث لم يُسفر عن إصابات بشرية، فيما خلّف أضراراً مادية في المنزل المستهدف".

وفي سياقٍ متصل، أشار المصدر إلى أن "شجاراً نشب بين شخصٍ ومختار حي الشيشان شمال شرقي العاصمة بغداد، تطوّر إلى استخدام السلاح، ما أدّى إلى إصابة المختار بجروحٍ خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف المصدر أنّ "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال الشخص المتورط بالحادث، وبحسب إفادته الأولية فإن الخلاف اندلع بسبب امرأة"، مبيناً أنّ "القوات المختصة أودعت المتهم التوقيف واتخذت الإجراءات الأصولية بحقه تمهيداً لعرضه على القضاء".