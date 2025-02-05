أسعار الذهب ترتفع لاعلى مستوى مع مخاوف حرب الرسوم الجمركية

2025-02-05 08:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا يوم الأربعاء، مدعومة بمخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين بعد أن فرضت بكين رسوما جمركية على الواردات الأمريكية ردا على رسوم أمريكية جديدة على السلع الصينية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2848.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:53 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2853.97 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2879.70 دولارا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إنه ليس في عجلة من أمره للتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينج لمحاولة نزع فتيل التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفرضت الصين رسوما جمركية مستهدفة على الواردات الأميركية يوم الثلاثاء وأخطرت عدة شركات، بما في ذلك جوجل، بعقوبات محتملة، في رد مدروس على رسوم ترامب الجمركية.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد العالمي لدى تاستليف: "نقطة التحول الرئيسية التالية للذهب ربما تكون مستوى 3000 دولار... ربما تشعر الصين بمزيد من التشجيع لمواصلة شراء الذهب كاحتياطيات إذا تصاعدت الحرب التجارية".

وفي غضون ذلك، حذر ثلاثة مسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الاثنين من أن خطط إدارة ترامب لفرض رسوم تجارية تنطوي على مخاطر التضخم ، حيث زعم أحدهم أن حالة عدم اليقين بشأن توقعات الأسعار تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ من المعتاد.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل من جاذبيته بين المستثمرين.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.15 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 966.95 دولارا، وهبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 981.75 دولارا.