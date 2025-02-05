أسعار النفط تنخفض مع تجاهل المستثمرين الرسوم الجمركية

2025-02-05 08:50:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد تعاملات متقلبة في الجلسة السابقة مع تجاهل المستثمرين لتأثير الرسوم الجمركية الصينية على واردات الطاقة الأمريكية رغم أن مساعي الرئيس دونالد ترامب المتجددة للقضاء على صادرات الخام الإيراني قدمت بعض الدعم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.45 بالمئة إلى 75.83 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:22 بتوقيت جرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 72.41 دولارا. وتم تداول النفط يوم الثلاثاء في نطاق واسع، مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3، وهو أدنى مستوى له منذ 31 ديسمبر، بعد أن أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم ردًا على الرسوم الأمريكية على الصادرات الصينية. لكن الأسعار تعافت بعد أن أعاد ترامب فرض حملة الضغوط القصوى على إيران لتقليص برنامجها النووي، والتي بدأها خلال ولايته الأولى، مما أدى إلى خفض صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصفر. وقال محللون في جولدمان ساكس في مذكرة إن تأثير الرسوم الجمركية الانتقامية الصينية على أسعار الطاقة سيكون محدودا نظرا لأن العرض والطلب العالمي على هذه السلع الأساسية لا يتغير بسبب الرسوم الجمركية الصينية. وجاء في المذكرة أن البلدين سيكونان قادرين على إيجاد أسواق بديلة. وبينما قال ترامب إنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع إيران وأعرب عن استعداده للتحدث مع الزعيم الإيراني عندما وقع مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة واشنطن الصارمة على إيران، فإن الخطة قد تؤثر على نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الذي تصدره البلاد، بحسب ما قاله محللون في بنك إيه.إن.زد يوم الأربعاء نقلا عن بيانات تتبع السفن. وتعرضت الأسعار أيضا لضغوط بفعل ارتفاع مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم. وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 5.03 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 يناير، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي. وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.43 ملايين برميل، كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 6.98 ملايين برميل، بحسب ما أفاد معهد البترول الأمريكي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام