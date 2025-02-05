العمل: اعتماد الية تسديد نصف سنوي للقروض

2025-02-05 09:40:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تدرس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتماد آلية التسديد نصف السنوية للقروض الميسرة بدلاً من السنوية. وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، إن التوجه لاعتماد الآلية المذكورة، جاء نتيجة منح عدد كبير من القروض خلال الأعوام الماضية، ومن أجل شمول أعداد أكبر من خلال إعادة توزيع الأموال المستحصلة بقروض جديدة للمستفيدين. وبين أن الوزارة تعمل على إطلاق الدفعة الـ 45 من القروض الميسرة للباحثين عن العمل المسجلين بقاعدة بياناتها، وتضم أكثر من خمسة آلاف، وبقروض تبلغ 20 إلى 50 مليون دينار ستوزع في بغداد والمحافظات وفقا للكثافة السكانية. وأشار إلى متابعة المشاريع التي تمولها القروض، إذ تم إشراك المقترضين بدورات تدريبية لإنشاء مشاريع ذات جدوى اقتصادية حقيقية، وفي حال مخالفة التعليمات، يتعرض المخالف إلى عقوبات ويحرم من أي قرض مستقبلا. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام