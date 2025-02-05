زاخو يقفز إلى صدارة دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة 18

2025-02-05 09:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتلى فريق زاخو صدارة ترتيب دوري نجوم العراق لكرة القدم بعدانتهاء الجولة 18، متساويًا مع الزوراء برصيد 35 نقطة، لكن بفارق المواجهاتالمباشرة لصالح زاخو، ليحتل الزوراء المركز الثاني. وجاء الشرطة في المركز الثالثبرصيد 34 نقطة، فيما حل الطلبة رابعًا برصيد 33 نقطة، ليبقى الصراع مفتوحًا علىالقمة.

وفي بقية الترتيب، احتل دهوك المركز الخامس برصيد 31 نقطة، متساويًا معالقوة الجوية الذي جاء في المركز السادس بفارق المواجهات. وجاء القاسم في المركزالسابع برصيد 28 نقطة، متساويًا مع أربيل الذي حل ثامنًا بفارق المواجهات، فيمااحتل النفط المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

أما النجف، فقد حل في المركز العاشر برصيد 24 نقطة، يليه نوروز في المركز11 برصيد 23 نقطة، متساويًا مع نفط ميسان الذي جاء في المركز 12 بفارق المواجهات.

واحتل الكهرباء المركز 13 برصيد 22 نقطة، ثم الكرمة في المركز 14 برصيد 21نقطة، والميناء في المركز 15 برصيد 20 نقطة.

وفي المراكز المتأخرة، جاء الكرخ في المركز 16 برصيد 19 نقطة، يليه نفطالبصرة في المركز 17 برصيد 17 نقطة، ثم كربلاء في المركز 18 برصيد 15 نقطة،والحدود في المركز 19 برصيد 10 نقاط، فيما تذيل ديالى الترتيب بالمركز 20 برصيد 9نقاط.