بالتعاون مع السليمانية.. اعتقال ثلاثة متاجرين بالمخدرات في نينوى

2025-02-05 09:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في نينوى، يوم الأربعاء، القبضعلى ثلاثة متاجرين بالمخدرات، فيما أكدت ضبط 20 كيلوغراماً من الكريستال.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "نفّذت من خلالمديرية شؤون مخدرات نينوى وبالتنسيق مع فرق المراقبة السرية، عملية نوعية استباقيةأسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متاجرين بالمواد المخدرة في محافظة نينوى".

وأضاف البيان، أن "القوة الأمنية تمكنت من ضبط 20 كيلوغراماً من مادةالكريستال المخدرة بحوزة المتهمين، وذلك بالتعاون المشترك مع مديرية مكافحة مخدراتالسليمانية".