الزعفرانية تستيقظ على جريمة "غسل عار"

2025-02-05 09:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن رجلاً أقدم على قتل شقيقته باستخدام سلاح نوع مسدس داخل منزلهما في منطقة الزعفرانية جنوب شرق العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن "قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على الجاني قبل أن يلوذ بالفرار".

وأضاف المصدر أن "الجاني اعترف خلال التحقيقات الأولية بارتكابه الجريمة بدافع ما وصفه بـ'غسل العار'".

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المتهم.