2025-02-05 10:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

القت قيادة شرطة بغداد، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، القبض على متهم اقدم على قتل شقيقته غسلاً للعار في منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد.

وأوضح بيان لقيادة شرطة بغداد/ الرصافة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعد ورود اخبار بوجود حادث قتل امرأة ضمن منطقة (الزعفرانية)، تم التوجه من قبل مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بـ(قسم شرطة الزعفرانية ودوريات نجدة الزعفرانية) إلى مكان الحادث ليتم تشكيل فريق عمل مختص".

وأضاف، انه "تم جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة والتعمق بالتحقيق وتبين قيام الجاني بقتل شقيقته بعدة إطلاقات نارية (غسلاً للعار)"، مبينا ان "المجرم لاذ بالفرار".

وتابع البيان، انه "تم إلقاء القبض عليه بوقت قياسي من ارتكابه الجريمة"، مؤكدا، انه "تم إيداعه التوقيف لاكمال الاجراءات القانونية بحقه".