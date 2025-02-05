الداخلية: القبض على مبتز في كركوك بعد اتصال الضحية بخط الطوارئ 911

2025-02-05 10:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على مبتز في محافظة كركوك بعد اتصال الضحية بخط الطوارئ 911.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد ورود اتصال من فتاة على خط الطوارئ الموحد 911 وإبلاغها عن ابتزاز شخص لها وتهديدها، وجهت مديرية الاستجابة والسيطرة المركزية، أقرب دورية نجدة إليها"، لافتة إلى أنه "تم أخذ المعلومات منها وتوجهت القوة لرصد المبتز وألقت القبض عليه بوقت قياسي وإيداعه التوقيف في مركز شرطة القورية في محافظة كركوك".

وأضافت، "تم تسجيل شكوى أصولية ضد المتهم وإحالته الى القضاء".