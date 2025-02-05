2025-02-05 10:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وكالة الطاقة الدولية، يوم الأربعاء، عن امتلاك العراق طاقةفائضة تقدر بـ 600 الف برميل يومياً.

وذكرت الوكالة، في تقرير اطلعت عليه، وكالة شفق نيوز، أن "إجماليالطاقة الفائضة لدى أوبك تبلغ نحو 5.3 ملايين برميل يومياً، منها 3.1 ملايين برميليوميا لدى المملكة العربية السعودية، و1.1 مليون برميل يوميا لدى الإمارات العربيةالمتحدة، و600 ألف برميل يومياً لدى العراق، و400 ألف برميل يوميا لدى الكويت".

وأضاف التقرير، أن "هذا الفائض الإجمالي يعادل نحو 5.1% من الطلبالعالمي على النفط، الذي تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ في المتوسط نحو 104ملايين برميل يوميا في عام 2025".

وقبل أيام قليلة، قامت "أوبك+"، التي تضم أوبك وروسيا وحلفائهما،تخفيضات الإنتاج، حيث خفضت الإنتاج بنحو 6 ملايين برميل يوميا في سلسلة من الخطواتمنذ عام 2022 لدعم السوق.

وتمتلك اوبك كميات الاحتياطي من النفط الذي يسمى بإنتاج الخامل الذي يمكنتشغيله في أوقات الحرب أو الكوارث الطبيعية.