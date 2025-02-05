2025-02-05 10:27:04 - المصدر: ايشان

تقترب وزارة النفط من تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع التصفية، فيما أكدت أن مشاريع الطاقة المتجددة التي تعمل عليها، تصل إلى ألفي ميغاواط. وقال مستشار الوزارة عبد الباقي خلف، لجريدة “الصباح”، وتابعته منصة “إيشان”: إن “وزارة النفط مشتركة في إعداد الخطط الحكومية في مجال الطاقة المتجددة والتحول بها، وهي تعتمد مبدأ خفض البصمتين الكاربونية والميثان […]

ظهرت المقالة النفط: نقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع التصفية أولاً على ايشان.



