2025-02-05 10:27:04 - المصدر: ايشان

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تنطوي على تهجير سكان قطاع غزة، ووصفها بأنها “قد تغير التاريخ”. وقال نتنياهو أثناء مؤتمر صحفي مع ترامب في البيت الأبيض، إن أحد أهداف حربه هو “ضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى”، مشيرا إلى أن “الرئيس ترامب يأخذ الأمر إلى مستوى أعلى […]

ظهرت المقالة نتنياهو: خطة ترامب بشأن غزة “قد تغير التاريخ” وتؤدي إلى السلام مع السعودية أولاً على ايشان.



