إغلاق ثلاث قاعات "تمارس فيها القمار" في بغداد

2025-02-05 11:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت قيادة عمليات بغداد، يوم الأربعاء، بإغلاق ثلاث قاعات "تمارس فيها لعبة القمار"، ومخزن لبيع المشروبات الكحولية، والقاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء العراقي.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن قطعاتها الأمنية بالاشتراك مع مفارز (مديرية الأمن السياحي) وإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية تمكنت من غلق ثلاث "قاعات تمارس فيها لعبة القمار" غير المشروعة، واعتقال عدد من المخالفين بداخلها وضبط مخزن لبيع المشروبات الكحولية مخالف لضوابط وشروط هيئة السياحة.

واشارت الى انه تم القاء القبض على "ثلاثة" مطلوبين للقضاء العراقي داخل أحد الفنادق في مناطق (الكرادة، الطوايل، الخضراء، الرحمانية، العلاوي ) بجانبي الكرخ والرصافة.

وبهذا فان القيادة تمكنت من اغلاق اربع قاعات لممارسة القمار في العاصمة بغداد منذ أمس الثلاثاء ولغاية اليوم، بحسب بيانات صادرة عنها.