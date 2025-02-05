نائب يوثق بالفيديو وضع مطار بغداد.. حقائب معطلة وسقوف متهالكة

2025-02-05 11:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالب النائب عدنان حسين السعبري، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي بالتدخل العاجل لحل ما وصفه بـ"الوضع المزري" في مطار بغداد الدولي، مشيراً إلى تدهور الخدمات وسوء الإدارة.

ووثق السعبري في مقطع فيديو من داخل قاعة بابل في المطار، مشاهد تظهر تردي البنية التحتية وتعطل توزيع الحقائب.

وقال السعبري في الفيديو، الذي صوّر صباح اليوم الأربعاء، إن "السقوف في قاعة بابل تخضع لأعمال مقاولات منذ 17 يوماً دون إنجاز"، مشيراً إلى أن "توزيع الحقائب معطل، والمسؤولون يتبادلون اللوم فيما بينهم، بينما ينتظر المواطن أكثر من ساعة دون أن يحصل على حقيبته".

وأضاف السعبري أن هذه المشاهد تمثل رسالة واضحة إلى سلطة الطيران المدني ورئيس الوزراء حول "الوضع المتردي" للمطار، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات في بوابة العاصمة.

يأتي ذلك في وقت أثار فيه مدير مطار بغداد الدولي، حارث العبيدي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقابلة تلفزيونية قال فيها إن "المرافق الصحية في بعض صالات المطار جرى تأهيلها لتكون بمستوى أفضل وأجود مرافق صحية في العالم"، وذلك خلال حديثه عن مراحل تطوير المطار.