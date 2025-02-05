المنافذ تعلن بالأرقام حصيلة أبرز عملياتها النوعية لشهر كانون الثاني الماضي

2025-02-05 11:20:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، حصيلة أبرز عملياتها النوعية لشهر كانون الثاني الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة المنافذ أعلنت عن مجمل المخالفات التي تم ضبطها من قبل قسم البحث والتحري بشكل مستقل أو بالتعاون مع الدوائر العاملة، لشهر كانون الثاني والتي بلغت (334) مخالفة".

وأوضح، أن "المخالفات، اندرجت تحت عناوين متعددة، إذ بلغت مجمل الدعاوى الجمركية المحالة من منافذنا إلى القضاء (100) دعوى والمتضمنة وجود مخالفات جمركية، وبلغ عدد المبعدين (139) ، فضلاً عن إلقاء القبض على (54) متهماً من المطلوبين للقضاء".

وأضاف، أن "الهيئة، تمكنت من إحباط محاولات لتهريب الأموال بواقع (12) مخالفة"، مبينا أنه "ضمن أبرز النشاطات، بما يخص ضبط المواد المخدرة وإلقاء القبض على حائزيها، حيث تم إحباط (26) محاولة تهريب، بالإضافة الى العديد من النشاطات المشتركة مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية حيث بلغ عددها (3) وهي (إتلاف مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، إعادة إصدار بضائع فاشلة بالفحص)".

وتابع، أن "جميع المخالفات اتُخذت بحقها الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت إلى الجهات القضائية على وفق محاضر أصولية".