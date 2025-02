2025-02-05 11:35:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كشف مدير بيئة ذي قار، الدكتور موفق حامد الطائي، أن المحافظة تحتوي على مساحة تبلغ 95 كيلومتراً مربعاً ملوثة بالمخلفات الحربية، مشيراً إلى أن وزارة البيئة، ممثلة بدائرة شؤون الألغام، تعمل على معالجة هذه المخلفات من خلال مركزها الإقليمي في البصرة. وأوضح الطائي، خلال حديثه لبرنامج “هموم...

The post مدير بيئة ذي قار: 95 كم مربع ملوثة بالمخلفات الحربية في المحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.