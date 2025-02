قائد شرطة ذي قار: قوة فرض القانون ساعدت على انحسار النزاعات العشائرية

2025-02-05 11:35:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد قائد شرطة ذي قار، اللواء نجاح العابدي، أن عدة عوامل ساهمت بشكل كبير في الحد من النزاعات العشائرية في المحافظة، مشيراً إلى أن هذه النزاعات أصبحت حالات نادرة لا تمثل عشيرة بأكملها. وأوضح العابدي في حديثه لبرنامج “الناصرية بودكاست” أن فرض القانون بقوة، وبدون مجاملة أو...

