إدارة مشتركة للمطار بين شركة محلية وعالمية بعد افتتاحه في ذي قار

شبكة أخبار الناصرية: أكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، أن مطار الناصرية الدولي سيقدم فرص عمل واسعة للشباب من مختلف التخصصات التكنولوجية والفنية والهندسية في المحافظة فور إنجازه. وأشار مجيد في حديثه لبرنامج “هموم الناس”، الذي تبثه إذاعة وتلفزيون الناصرية، إلى أن إدارة المطار ستكون مشتركة بين...

