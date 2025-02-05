كوردستان يصرف رواتب ثلاثة اشهر للمحاضرين

2025-02-05 11:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الممثل العام للمحاضرين في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن صرف رواتب ثلاثة اشهر للمحاضرين في الإقليم الأسبوع المقبل.

وقال علي رؤوف مصطفى، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن رواتب شهر كانون الثاني 2025 سيتم توزيعها يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مع احتمال صرفها قبل هذا الموعد.

وأضاف، أن قرار صرف رواتب شهري تموز وآب للعام الماضي سيصدر قريبًا، ومن المتوقع أن يتسلم المحاضرون ثلاثة رواتب خلال أسبوع واحد.