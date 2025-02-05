حريق هائل في مدخل طوارئ المستشفى التركي في بابل

2025-02-05 12:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، ان حريقا هائلا نشب في المستشفى التركي بمحافظة بابل.

وقال المصدر، لمراسل "بغداد اليوم"، ان " السنة النيران التهمت مدخل طوارئ المستشفى التركي في المحافظة، مؤكدا انه تمت السيطرة على الحريق بعد ان طوقته فرق الدفاع المدني، مبينا انه لم تسجل إصابات بين المدنيين او كادر المستشفى".

وأضاف، ان فرق الدفاع المدني طوقت المكان تحسبا لأي طارئ، فيما فتح تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".













