مناورات إيرانية وراء أصوات الانفجارات قرب الشريط الحدودي لديالى

2025-02-05 12:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، عن مصدر أصوات الانفجارات التي سُمعت قرب الشريط الحدودي العراقي أقصى شمال شرق ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الجانب الإيراني يجري مناورات عسكرية قرب الشريط الحدودي مع العراق من جهة قضاء خانقين، باستخدام الذخيرة الحية، بالإضافة إلى قيام الهندسة العسكرية الإيرانية بتفجير بعض المخلفات الحربية القديمة القريبة من الحدود".

وأضاف المصدر، أن "أصوات الانفجارات التي سُمعت هي داخل الحدود الإيرانية وليست داخل الأراضي العراقية"، مشددًا على "ضرورة الانتباه والتأكيد أن هذه الانفجارات ناتجة عن مناورات عسكرية ومعالجة مخلفات حربية قديمة ضمن الحدود الإيرانية".

وأشار المصدر إلى أن "الطبيعة الجغرافية للمنطقة تساهم في وصول صدى الانفجارات إلى القرى والقصبات القريبة من خانقين، رغم أن مصدرها يبعد من 5 إلى 7 كيلومترات داخل الأراضي الإيرانية"، مؤكدًا أن "الوضع الأمني مستقر ولا توجد أي تهديدات داخل الحدود العراقية".