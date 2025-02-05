2025-02-05 12:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاج

أوضحت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، سبب تأخر تشغيل خط إنتاج كبريت المشراق في محافظة نينوى، فيما أشارت الى أنه سينتج 1.5 مليون طن سنوياً.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصناعة، ضحى الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة قد طرحت فرصاً استثمارية تتعلق بكبريت المشراق في محافظة نينوى، وذلك خلال المؤتمرات التي نظمتها وزارة الصناعة والمعادن برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني".

وأشارت الجبوري إلى أنه "عقب هذه المؤتمرات، تم توقيع عقد شراكة بين الشركة العامة لكبريت المشراق في نينوى وشركة رافدي العراق، بهدف إنشاء مشروع لتأهيل وتشغيل وتطوير خط إنتاج الكبريت المصفى في حقل المشراق واحد".

وأضافت أن "المشروع الذي كان متوقفاً منذ عام 2003، سيحقق طاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً"، مبينة أن "العقبات المتبقية تتعلق بتخصيص الغاز اللازم للمشروع، إذ ينتظر الفريق المسؤول عن المشروع، حل مسألة تخصيص الغاز مع وزارة النفط، ومن ثم سيتم البدء في تنفيذه بشكل فوري".