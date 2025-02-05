عودة الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي بعد تحسن مدى الرؤية

2025-02-05 13:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر في مطار بغداد الدولي، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، عن عودة الحركة الملاحية في المطار.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي عادت الى العمل بعد تحسن مدى الرؤية".

وفي وقت سابق من اليوم أوقفت إدارة مطار بغداد الدولي، الحركة الملاحية بشكل مؤقت بسبب شدة الرياح والغبار.

وكانت هيئة الانواء الجوية، قد ذكرت صباح اليوم، ان "سرعة الرياح ستصل الى 50 كم بالساعة، مسببة موجات من الغبار وتردي الرؤية الافقية".