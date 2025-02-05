إنجازه خلال 300 يوم.. كركوك تضع حجر الأساس لمشروع نفق ضخم

2025-02-05 13:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ كركوك ريبوار مصطفى طه، يوم الأربعاء، وضع حجر الأساسلمشروع نفق "الأخوان"، بكلفة 19 مليار دينار عراقي، مؤكداً أن استكمالالمشروع سيكون في مدة لا تتجاوز السنة.

وقال المحافظ خلال حفل وضع حجر الأساس وحضرته وكالة شفق نيوز، إن"إدارة كركوك وضعت اليوم، حجر الأساس لنفق الأخوان في حي (رحيم آوه)"،مبيناً أن "المشروع سيساهم في فك الزحامات المرورية في المنطقة، فضلاً عنمساهمته بتوفير مشاريع استراتيجية مهمة أخرى في المحافظة".

وأضاف أن "إدارة كركوك سوف تعمل مع الدوائر المعنية لتنفيذ مشاريع استراتيجيةاخرى ذات جدوى وفائدة"، مشيراً إلى أن "المشروع سينفذ بمدة تقل عن سنة،بواقع 300 يوم فقط، و بكلفة 19 مليار دينار عراقي".

كما شكا طه، من "قلة التخصيصات المالية من الحكومة الاتحادية واعتمادالمحافظة على واردات البترودولار التي تساهم في تنفيذ المشاريع المهمة في كركوكوتوفر بنى تحتية قوية للمدينة"، مضيفاً أن "هذا المشروع استراتيجي ومهملأهالي كركوك وسوف يكون العمل به بنظام الشفتين صباحي ومسائي".

وسبق أن مسؤولين في كركوك كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، عن قرب البدءبتنفيذ مشروع مصفاة المحافظة الجديد، فيما أكدا في ذات الوقت أن قيمة العقد تبلغ 2مليار دولار ومعداته تجهزها الشركة الأميركية UOP.