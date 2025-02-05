استئناف الحركة الملاحية بمطار بغداد الدولي بعد توقف مؤقت (تحديث)

2025-02-05 13:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، بتعليق الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي بسبب سوء أحوال الطقس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بسبب شدة الرياح والغبار أوقفت ادارة مطار بغداد الدولي الحركة الملاحية بشكل مؤقت على أن تعاود استئنافها بعد تحسن حالة الطقس".

في غضون ذلك أكد المصدر ذاته عودة الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي بعد تحسن مدى الرؤية وبعد توقف دام قرابة 30 دقيقة.

ودائما ما تتسبب تردي حالة الطقس وانعدام الرؤية في العاصمة بغداد الى تعليق تسيير الرحلات الجوية في مطارها الدولي.

يذكر أن الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي توقع خلال حديثه لوكالة شفق نيوز،يوم الأحد الماضي، تساقط الأمطار مع منخفض جوي كبير في شمال ووسط العراق، فيما حذرمن عواصف ترابية قادمة خلال الأيام المقبلة.