المالية عن إعادة هيكلة "الرافدين والرشيد وشركات التأمين": خطوة جوهرية

2025-02-05 13:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحثت وزير المالية طيف سامي، اليوم الأربعاء، متابعة إجراءاتإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وشركات التأمين.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سامي، عقدت اجتماعاًموسعاً مع رئيس ديوان التأمين ومديري المصارف الحكومية وشركات التأمين وشركة التدقيق والرقابة الدوليةإرنست ويونغ، لمتابعة الإجراءات المتخذة في تنفيذ إعادة هيكلة شركات التأمينوالمصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفي الرافدين والرشيد".

وأشارت سامي، بحسب البيان، إلى أن "إعادة الهيكلة تمثل خطوة جوهريةلتعزيز الإستقرار المالي وتحسين كفاءة المصارف الحكومية وفق المعاييرالدولية"، لافتة إلى "أهمية تطوير الأنظمة المصرفية، وتعزيز الرقابةالداخلية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر المصرفية لضمان تقديم خدمات ماليةمتطورة".

وأضافت سامي، أن "الخطة الاستراتيجية ستتضمن إدخال تقنيات مصرفيةحديثة، مثل الدفع الإلكتروني، وتعزيز الشفافية، وتحسين إدارة رأس المال واستكمالالنظام المصرفي الشامل بالإضافة إلىالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والإستفادة من الخبرات العالمية، إلى جانبوضع أطر زمنية محددة لتنفيذ عمليات التحديث، بما يرفع من كفاءة المصارف الحكوميةويدعم الاقتصاد الوطني".

وأعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء، إطلاق مبادرة لإصلاحالنظام المصرفي، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، مكونة من 4 نقاط رئيسية، وهيتأتي بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية للاستشارات الإدارية.