فشل مفاوضات دمج هوندا ونيسان

2025-02-05 13:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت شركة صناعة السيارات اليابانية"نيسان" إنهاء مفاوضات مشروع الدمج مع شركة "هوندا"، وفق ماأفاد به تقرير لصحيفة "نيكي" ما تسبّب بهبوط أسهم نيسان في بورصة طوكيو.

وبدأت شركة هوندا اليابانية العملاقة، ونيسانمنافستها المتعثّرة ماليا، محادثات في ديسمبر بهدف الاندماج الذي من شأنه أن يؤديإلى إنشاء ثالث أكبر شركة مصنّعة في العالم بحلول العام 2026.

ونصّ المقترح على دمج المجموعتين في شركة قابضةواحدة، مع إدراجٍ واحد في سوق الأوراق المالية، وكان يتوقع إعلان التفاصيل فيشباط/ فبراير.

غير أنّ عددا من وسائل الإعلام اليابانية أفادتالثلاثاء بأنّ هوندا تدرس الاستحواذ على أسهم نيسان لتحويلها إلى شركة فرعيةبسيطة.

ويُعد هذا السيناريو غير مقبول بالنسبة إلىنيسان التي تسعى إلى الحفاظ على استقلاليتها والتي فضّلت مقاطعة المحادثات، حسبماذكرت صحيفة نيكي الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "الشركتين ناقشتاهيكلية شركة قابضة، لكنّهما لم تتفقا على العديد من الشروط".

وأضافت أنّ "هوندا اقترحت (بعد ذلك) على نيسانجعلها شركة تابعة لها، لكنّ نيسان قرّرت إنهاء المفاوضات بسبب المعارضة القويةداخل الشركة".

وأدّى نشر هذه المعلومات إلى إرباك في الأسواق،وبحلول بعد الظهر، هبطت أسهم نيسان بنسبة 4,86 في المئة، قبل أن يتمّ تعليقالتداول على السهم في انتظار "تأكيد" المعلومات الصحافية.

وفي مقابل ذلك، قفز سهم هوندا بنسبة 12 فيالمئة عند قرابة الساعة 0600 بتوقيت غرينتش.

ولم ترغب أيّ من الشركتين اللتين اتصلت بهماوكالة فرانس برس، التعليق على ما ورد في التقرير.