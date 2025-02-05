رئيس البرلمان: الجميع ملتزم بما يصدر من المحكمة الاتحادية

2025-02-05 13:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، أن العراق يشهد تجسيداً حقيقياً وواقعياً للمبادئ الديمقراطية، مشيراً الى أن الجميع ملزم بالقرارات القضائية وما يصدر من المحكمة الاتحادية.

وقال مكتب رئيس البرلمان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أجرى، اليوم الأربعاء، زيارة الى مبنى المحكمة الاتحادية العليا والتقى رئيس المحكمة، جاسم العميري"، مبينا أنه "تم التباحث حول ملف تشريع القوانين ضمن الأطر القانونية والدستورية".

وأكد المشهداني أن "الجميع ينظر إلى القضاء العراقي كصمام أمان ومظلة لكل العراقيين والجميع ملتزمون بما يصدر عنه من قرارات"، مشيرا الى أن "العراق يشهد تجسيداً حقيقياً وواقعياً للمبادئ الديمقراطية، حيث يلجأ أحياناً ممثلو الشعب الى المحكمة الاتحادية لممارسة حقهم في الاعتراض على بعض القوانين والقرارات بصورة ديمقراطية وضمن الأطر القانونية".

ولفت الى أن "الجميع ملزم بالقرارات القضائية وما يصدر من المحكمة الاتحادية".