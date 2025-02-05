طبيب كوردي يحصل على تصريح لزرع أول قلب اصطناعي للبشر في العالم.. فيديو

2025-02-05 13:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الطبيب الكوردي آزاد إبراهيمنجار، يوم الأربعاء، عن حصول جهاز القلب الاصطناعي الذي صممه على تصريح من منظمةالصحة الأمريكية لزرعه للإنسان، مبيناً أن أول عملية زرع ستكون لمريض أمريكي فيالعام المقبل، وهو حالياً يخضع لإجراء الفحوصات اللازمة له.

وقال نجار، اختصاصي أمراض القلب والشرايين،لوكالة شفق نيوز: "نحن مجموعة من الأطباء المتخصصين بأمراض القلب، قمنا بصنعالقلب الاصطناعي وتجربته لمرات كثيرة على الحيوانات".

وأضاف أنه "في الأسبوع الماضي، حصلنا علىتصريح من منظمة الصحة الأمريكية لزرع القلب للمرضى"، مشيراً إلى أن"عملية زراعة القلب تستغرق ساعتين".

وتابع: "الجهاز يعمل مثل القلب الطبيعي، ولاتوجد فيه أي مشاكل"، مؤكداً أنه "باجتماع مع مستشفيات القلب في العراقبشكل عام وكوردستان بشكل خاص، لاستخدام هذا الجهاز للمصابين بمرض القلب".

وكشف أنه "سنقوم بأول عملية زرع لهذاالقلب، لأول شخص في العالم، وهو أمريكي الجنسية، في العام المقبل، وهو حالياً يخضعلفحوصات تجهيزا للعملية".

والدكتور آزاد النجار من أهالي قضاء زاخوبمحافظة دهوك في إقليم كوردستان، ويعيش في السويد منذ أكثر من 25 عاماً.

وأعلن الطبيب الكوردي في عام 2021 عن توصلهلاختراعه "القلب الصناعي" بعد بحوث دامت عشرين عاماً في المهجر، معرباًعن استعداده لإيصال صناعة هذا القلب لدى مواطني كوردستان بعد تدريب أطباء الإقليمعلى زراعته.

وفي الخامس من الشهر الحالي، افتتح رئيس حكومةإقليم كوردستان، مسرور بارزاني، المعرض الدولي للصحة (MEDICO)في أربيل، والذي يُعدّ الأول والأكبر من نوعه في العراق، وقام رئيس الحكومة بجولةفي أقسام المعرض، الذي يضم أكثر من 150 شركة محلية ودولية متخصصة في القطاع الصحي.