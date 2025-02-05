إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وشركات التأمين على طاولة اجتماع وزارة المالية

2025-02-05 13:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، عن اجتماع لمتابعة إجراءات إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وشركات التأمين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "وزيرة المالية طيف سامي، ترأست اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع رئيس ديوان التأمين ومدراء المصارف الحكومية وشركات التأمين وشركة التدقيق والرقابة الدولية "إرنست ويونغ" لمتابعة الإجراءات المتخذة في تنفيذ إعادة هيكلة شركات التأمين والمصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفي الرافدين والرشيد.

وأشارت الوزيرة خلال الإجتماع حسب البيان، الى أن إعادة الهيكلة تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة المصارف الحكومية وفق المعايير الدولية. مشيرةً إلى أهمية تطوير الأنظمة المصرفية، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر المصرفية لضمان تقديم خدمات مالية متطورة.

كما بينت سامي أن الخطة الاستراتيجية ستتضمن إدخال تقنيات مصرفية حديثة، مثل الدفع الإلكتروني، وتعزيز الشفافية، وتحسين إدارة رأس المال واستكمال النظام المصرفي الشامل بالإضافة الى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية، إلى جانب وضع أطر زمنية محددة لتنفيذ عمليات التحديث، بما يرفع من كفاءة المصارف الحكومية ويدعم الاقتصاد الوطني.



