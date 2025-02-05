المشهداني: الجميع ينظر إلى القضاء كصمام أمان ومظلة لكل العراقيين

2025-02-05 13:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، ان الجميع ينظر إلى القضاء كصمام أمان ومظلة لكل العراقيين.

وذكر بيان لمكتب المشهداني، تلقته "بغداد اليوم"، انه قال خلال لقائه القاضي جاسم العميري رئيس المحكمة الاتحادية العليا، "الجميع ملتزمون بما يصدر عن القضاء من قرارات".

وأوضح رئيس مجلس النواب، ان "العراق يشهد تجسيدا حقيقيا وواقعي للمبادئ الديمقراطية، حيث يلجأ احيانا ممثلو الشعب الى المحكمة الاتحادية لممارسة حقهم في الاعتراض على بعض القوانين والقرارات بصورة ديمقراطية وضمن الاطر القانونية، مشيرا الى ان الجميع ملزم بالقرارات القضائية وما يصدر من المحكمة الاتحادية.

وزاد انه "جرى خلال اللقاء استعراض ملف تشريع القوانين ضمن الاطر القانونية والدستورية".