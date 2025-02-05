إحصائية ثقيلة لعمليات هيئة المنافذ الحدودية خلال شهر واحد فقط

2025-02-05 13:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

احصت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، عملياتها لشهر كانون الثاني والتي بلغت (334) مخالفة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "أعلنت هيئة المنافذ عن مجمل المخالفات التي تم ضبطها من قبل قسم البحث والتحري بشكل مستقل او بالتعاون مع الدوائر العاملة، لشهر كانون الثاني والتي بلغت (334) مخالفة".

واضافت، ان "المخالفات اندرجت تحت عناوين متعددة، إذ بلغت مجمل الدعاوى الكمركية المحالة من منافذنا إلى القضاء (100) دعوى والمتضمنة وجود مخالفات كمركية، وبلغ عدد المبعدين (139)".

واشارت الى، انه "تم إلقاء القبض على (54) متهم من المطلوبين للقضاء"، مبينا ان "الهيئة تمكنت من إحباط محاولات لتهريب الأموال بواقع (12) مخالف".

واردفت، انه "ضمن ابرز النشاطات، بما يخص ضبط المواد المخدرة والقاء القبض على حائزيها حيث تم احباط (26) محاولة تهريب، بالإضافة الى العديد من النشاطات المشتركة مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية حيث بلغ عددها (3) وهي (إتلاف مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، إعادة اصدار بضائع فاشلة بالفحص)".

واختتم بيان الهيئة، بأن "جميع المخالفات اتُخذت بحقها الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت إلى الجهات القضائية على وفق محاضر أصولية".