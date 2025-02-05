من مبنى المحكمة الاتحادية.. المشهداني: القضاء صمام أمان ومضلة لكل العراقيين والجميع ملتزمون بقراراته

2025-02-05 14:20:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

أجرى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الاربعاء، زيارة الى مبنى المحكمة الاتحادية العليا.





والتقى المشهداني القاضي جاسم العميري رئيس المحكمة الاتحادية العليا وتباحث معه حول ملف تشريع القوانين ضمن الاطر القانونية والدستورية.





واكد محمود المشهداني ان الجميع ينظر إلى القضاء العراقي كصمام أمان ومظلة لكل العراقيين والجميع ملتزمون بما يصدر عنه من قرارات.





وأوضح رئيس مجلس النواب ان العراق يشهد تجسيدا حقيقيا وواقعي للمبادئ الديمقراطية حيث يلجأ احيانا ممثلو الشعب الى المحكمة الاتحادية لممارسة حقهم في الاعتراض على بعض القوانين والقرارات بصورة ديمقراطية وضمن الاطر القانونية، مشيرا الى ان الجميع ملزم بالقرارات القضائية وما يصدر من المحكمة الاتحادية.











