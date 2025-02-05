زيدان وساكو يبحثان إجراءات القضاء بالمحافظة على حقوق وممتلكات المسيح في العراق

2025-02-05 14:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، مع الكاردينال لويس ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم، إجراءات القضاء بالمحافظة على حقوق وممتلكات المسيح في العراق.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القاضي زيدان استقبل اليوم الأربعاء بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو".

وأضاف أنه "جرى بحث إجراءات القضاء في المحافظة على حقوق وممتلكات المسيح في العراق".