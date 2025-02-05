مقتل فتاة بطريقة وحشية في أربيل على يد شاب سوري الجنسية

2025-02-05 14:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أفاد مصدر امني، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، بمقتل فتاة بطريقة وحشية في أربيل على يد شاب سوري الجنسية.

وقال المصدر، لمراسل "بغداد اليوم"، ان "الضحية تدعى نور وهي "موديل" بطريقة وحشية على يد شاب من الجنسية السورية، قام بحرقها بعد تنفيذ جريمته ورميها في احد الأماكن النائية في المحافظة".

وأوضح، ان "السبب كان بهدف السـرقة، حيث كانت الضحية ترتدي حلي مزيف "برازيلي" فظن الجاني وهو صديقها انه ذهـب حقيقي".

وأشار الى ان "الأجهزة الأمنية القت القبض عليه بعد تنفيذ جريمته وهو قيد التحقيق".



