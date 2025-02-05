2025-02-05 14:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة البيطرة في محافظة دهوك، يوم الأربعاء، تسجيل 504مخالفات صحية خلال العام 2024، فيما أكدت اتخاذها إجراءات إتلاف 11 طناً من الموادالغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وقال مسؤول الإعلام الدائرة أمين ئاميدي، لوكالة شفق نيوز، إن "عددالخراف التي تم ذبحها في المذابح الرسمية خلال العام المنصرم بلغ 58,869 رأساً،فيما بلغ عدد العجول المذبوحة 18,884 عجلاً"، مبيناً أن "عدد الدواجنالتي تم ذبحها في مختلف أنحاء المحافظة، فقد وصل إلى 18,905,906 دجاجات".

وبشأن كميات اللحوم المنتجة، أوضح ئاميدي، أن "لحوم العجول بلغت1,471,720 طناً، بينما بلغت كمية اللحوم من الخراف والماعز 3,776,809 أطنان، فيحين قُدّرت كمية لحوم الدواجن بنحو 2,697,777 طناً".

وأشار ئاميدي، إلى أن "الدائرة قامت بتسجيل المخالفات الصحية وتغريمأصحابها بمبالغ تجاوزت 11 مليون دينار عراقي، وذلك ضمن جهودها لضمان الامتثالللمعايير الصحية"، موضحاً أن "نسبة المخالفات الصحية المسجلة خلال عام2024 شهدت تحسناً ملحوظًا مقارنة بالعام السابق 2023، مما يعكس نجاح الجهودالرقابية المستمرة التي تبذلها الدائرة لتعزيز السلامة الصحية والبيئية".

وتابع ئاميدي، قائلاً إن "المحافظة شهدت دخول 4,112 بقرة حلوب إلىإقليم كوردستان خلال العام ذاته، بالإضافة إلى 165,000 عجل و6,901 رأسًا من الخرافوالماعز"، مضيفاً أن "هذا التدفق الكبير للحيوانات يعكس التحديات التيتواجهها الدائرة في إدارة سلامة الثروة الحيوانية وضمان جودة المنتجات الحيوانيةفي الأسواق المحلية".