الموصل.. اليونسكو تحتفل بإنجاز مئذنة الحدباء وتستمر في دعم أعمال جامع النوري

2025-02-05 14:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقامت منظمة اليونسكو مؤتمراً خاصاً، اليوم الأربعاء، لتقديم الشكر إلى الكوادر العاملة والمساهمة في إنجاز أعمال إعادة بناء مئذنة الحدباء الشهيرة في مدينة الموصل، والتي تعتبر واحدة من أبرز رموز المدينة التاريخية.

وقال مدير الوقف السني في نينوى يوسف العبد ربه لوكالة شفق نيوز، ان "هذا الاحتفال جاء تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في المشروع، والتي أسهمت في استعادة هذا المعلم التاريخي بعد تدميره خلال السنوات الماضية".

العبد ربه، أكد أن اليونسكو احتفت اليوم وعقدت مؤتمراً لأن أعمال البناء في مئذنة الحدباء قد تم إنجازها بنجاح، فيما تواصل الأعمال في ملحقات جامع النوري الكبير، مع استمرار التحضيرات في مواقع أخرى بالموصل".

وأشار العبد ربه انه "تم التأكيد على أن افتتاح جامع النوري الكبير، بما في ذلك مئذنته، سيكون في منتصف مارس/ آذار المقبل، في احتفالية رسمية سيحضرها رئيس الوزراء العراقي ووفد رفيع من اليونسكو، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والثقافية".

من جانبها، أعربت اليونسكو عن دعمها المستمر للأعمال الجارية في مدينة الموصل، مشيرة إلى أن التحديات التي واجهت المدينة بسبب الحروب والدمار لم تمنعها من المضي قدماً في إعادة إعمار معالمها الثقافية والدينية التي تمثل جزءاً مهماً من هوية العراق التاريخية.