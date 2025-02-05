بعد 10 سنوات من التخطيط.. انطلاق أضخم مدينة مستدامة في جنوب العراق

2025-02-05 14:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، يوم الأربعاء، انطلاق مشروع "مدينةالنخيل"، أحد أكبر المشاريع السكنية والتنموية في العراق.

وقال العيدانيّ خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "مدينةالنخيل تمتد على مساحة 54 محمية طبيعية بالإضافة إلى 34 دونماً، وهي مدينة مستدامةصديقة للبيئة"، مبيناً أن "المدينة صُممت لتضم 120 ألف وحدة سكنية،جامعات، ومناطق صناعية، مع محميات طبيعية لتقليل انبعاث الكربون وتحسين جودة الحياة".

وأضاف العيداني، أن "المشروع الذي كان مخططاً له منذ أكثر من 10سنوات، حصل على الموافقات اللازمة، وجرى التوصل إلى توافق كامل بين ثلاث شركاترائدة في مجال الإنشاءات، حيث ستُمنح التراخيص الاستثمارية قريباً".

وأشار العيداني، إلى "دعم الحكومة المحلية للمستثمرين، بما في ذلكتوفير الأمن والبنية التحتية اللازمة".

ووفقاً للبيان، فإن المشروع ينفذ من قبل شركات "مصرية وصينية وخليجية"،ومن بينها مجموعة الصافي، ماونتن فيو، والشركة الصينية للسكك الحديدية، والذينعبروا خلال الاجتماع عن "التزامهم بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير"،مشيرين إلى أن "البصرة ستكون جوهرة الخليج" عبر هذاالاستثمار الضخم".