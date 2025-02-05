ترامب يلغي الإعفاء الأمريكي للعراق باستيراد الكهرباء والغاز من إيران

2025-02-05 14:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،يوم الأربعاء، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلكضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.

وتضمنت المذكرة التي وقعها ترامب، والتي تهدفالى ممارسة أقصى الضغوط ضد إيران، "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزيرالخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي منقبل إيران للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاطشحن للتهرب من العقوبات".

ونصت الفقرات في المذكرة، التي ترجمت وكالة شفقنيوز، جزءا منها، على التالي: مراجعة أي ترخيص عام أو سؤال متكرر أو أي إرشاداتأخرى توفر لإيران أو أي من وكلائها الإرهابيين أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أوالمالية بغرض تعديلها أو إلغائها، وتعديل أو إلغاء الإعفاءات من العقوبات، وخاصةتلك التي توفر لإيران أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية، بما في ذلك تلكالمتعلقة بمشروع ميناء تشابهار الإيراني.

كما تضمنت "تنفيذ حملة قوية ومتواصلة،بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الإدارات أو الوكالات التنفيذية ذات الصلة(الوكالات)، لدفع صادرات إيران من النفط إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الخامالإيراني إلى جمهورية الصين الشعبية".

وفيها أيضا "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيقمع وزير الخزانة وغيره من الوكالات ذات الصلة، لضمان عدم استخدام إيران للنظامالمالي العراقي للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليجكنقطة شحن للتهرب من العقوبات".

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيرادالكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءاتالأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

ومؤخرا توجه العراق لاستيراد الغاز منتركمانستان، وأيضا سيمر عبر الأنابيب الإيرانية، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتىالآن بسبب مشاكل لوجستية ومالية.